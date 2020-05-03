مواعيد مشاهدة مسلسل الفتوة الحلقة 10 لـ ياسر جلال على شاشة الحياة





مواعيد مشاهدة مسلسل الفتوة الحلقة 10





ويقدم الفجر الفني للقراء، تفاصيل مواعيد مشاهدة الحلقة 10 مسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال والقناة الناقلة له.





يعرض مسلسل الفتوة على شاشة الحياة الحمراء في تمام الثانية عشر منتصف الليل، ويعاد على نفس القناة في تمام الرابعة فجرا، ويعاد مرة أخرى في تمام الرابعة والنصف عصرا.





ويعرض مسلسل الفتوة ايضا على شاشة الحياة مسلسلات في تمام السادسة والنصف مساءا.









أحداث الحلقة 9 مسلسل الفتوة





شهدت الحلقة 9 من مسلسل الفتوة والتي عرضت أمس تفاصيل جديدة، منها مطالبة فتوة الجمالية المعلم صابر الفنان أحمد خليل لنجله عزمى الفنان أحمد صلاح حسني بأن يحضر له الرجل الذى تهجم عليه أثناء مروره في الحارة واتهمه بالظلم ويجسد دوره الفنان سليمان عيد على أن يكون بأول صفوف المظلمة التى سيعقدها قريبا ليستمع إلى شكواه.





كما طلب عزمي من ياسر جلال الذي يجسد شخصية الأسطى صابر أن ينضم لهم ضمن صفوف رجال المعلم صابر.





ويلتقي المعلم سيد اللبان بزوجته ليل والتي تجسد شصيتها مي عكر يطلب منها العودة لمنزلها ولكنها ترفض.





















مسلسل الفتوة الحلقة 10 | ينتظر متابعي الفنان ياسر جلال ومحبيه مشاهدة مسلسل الفتوة الحلقة 10 مساء اليوم، حيث استطاع أن يحقق ياسر جلال لمسلسل الفتوة جماهيرية عريضة في شهر رمضان الكريم هذا العام 2020.