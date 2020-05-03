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عرض مغري من ليفربول لضم هدف برشلونة

الأحد 03/مايو/2020 - 11:00 ص
فيرنر
فيرنر
كشف الصحفي الإيطالي نيكولا سكيريا أن هناك عرض كبير من ليفربول الإنجليزي لضم الألماني تيمو فيرنر نجم لايبزيج الألماني.

وقال سكيريا، الذي يشتغل في صحيفة "La Gazzetta dello Sport"، في تدوينة نشرها عبرحسابه في موقع "تويتر": "ليفربول يتفاوض لضم فيرنر.. المهاجم الألماني هو الخيار الأول ليورغن كلوب (مدرب ليفربول) في سوق الانتقالات المقبلة".

وأضاف سكيريا: "عرض ليفربول على فيرنر عقدا لمدة خمس سنوات وراتبا قدره 10 ملايين يورو (بما في ذلك المكافآت)، وتعمل إدارة الفريق الإنجليزي حاليا على التوصل لاتفاق مع نظيرتها في لايبزيغ".

ويبلغ فيرنر 24 عاما، ويلعب في لايبزيغ منذ 2016، ويرتبط بعقد مع الفريق الألماني يمتد حتى العام 2023.

ويقدر موقع "Transfermarkt" المختص في أسعار اللاعبين، القيمة السوقية لفيرنر، بنحو 64 مليون يورو.

ويحتل فيرنر في مسابقة الدوري الألماني، المتوقفة حاليا على خلفية تفشي فيروس كورونا، المركز الثاني في قائمة الهدافين، برصيد 21 هدفا، سجلها في 25 مباراة.

وعلى الصعيد الدولي، خاض فيرنر مع المنتخب الألماني 29 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا، وتوج مع "المانشافت" ببطولة كأس القارات التي استضافتها روسيا في العام 2017.

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