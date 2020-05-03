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روسيا تسجل قفزة جديدة في إصابات فيروس كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 11:04 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد،  لأول مرة أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم.

 

وسجلت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي كورونا في روسيا، 10633 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 134687.

 

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن هذا الرقم يمثل قفزة قياسية رابعة على التوالي في حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد، بعد تسجيل 9623 إصابة يوم أمس السبت.

 

وكانت الإصابات الجديدة تتوزع بين 85 من مناطق البلاد، ولكن معظمها في العاصمة موسكو (5948 إصابة) ومقاطعتها (822).

 

وأعلنت روسيا، وفاة 58 خلال آخر 24 ساعة إثر إصابتهم بكورونا (مقابل 57 وفاة يوم أمس)، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 1280 حالة.

 

وكما أعلنت عن تماثل 1626 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ووصل مجموع عدد المتعافين إلى 16639 شخصا.

 

وتتصدر موسكو قائمة أكبر بؤر كورونا في روسيا بـ 68606 إصابات و729 وفاة (بالإضافة إلى 14136 إصابة و111 وفاة في مقاطعتها).

 

وأوضحت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا أمس أن الارتفاع الحاد في معدل الإصابات الجديدة مؤخرا غير ناجم عن تسارع وتيرة تفشي الوباء، بل عن زيادة عدد وسرعة الفحوص التي أجريت للمواطنين للكشف عن حالات الإصابة.

 

وتجاوز عدد فحوص كورونا التي أجريت في روسيا حتى اليوم عتبة الأربعة ملايين، وبلغ 4.1 مليون فحص، نقلًا عن روسيا اليوم.

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