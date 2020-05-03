الإسكان: عودة الخدمات بالمدن الجديدة تدريجيًا مع استمرار الإجراءات الاحترازية

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قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدكتور عاصم الجزار وزير الغسكان أعلن عودة الخدمات بشكل تدريجي في المراكز التكنولوجية التابعة لأجهزة المدن الجديدة اعتبارا من اليوم.



وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك 40 مدينة جديدة، ومن الخدمات التي ستعود للعمل تحصيل فواتير المياه والكهرباء والغاز، مؤكدا أن هناك تشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل مراكز العمل.



وأضاف أن المواطن عندما يتوجه للمركز التكنولوجي للقيام بالعمل الذي يريده، عليه أن يسأل إن كان هناك منصة رقيمة للخدمة التي يريدها، حتى ينفذها من المنزل فيما بعد.



وفي سياق آخر، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيبدأ غدًا الأحد 352020، فتح باب التسجيل إلكترونيًا لحجز 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع «دار مصر»، بـ5 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة).



وأضاف «الجزار» أن وزارة الإسكان ستبدأ الأحد 1052020، فتح باب التسجيل إلكترونيًا لحجز 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع «سكن مصر»، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر «غرب أسيوط» – المنيا الجديدة – غرب قنا).



وأضاف وزير الإسكان، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني «online»، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مشيرًا إلى أن شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاطلاع فقط على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.



وأوضح الوزير، أن سياسة وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على طرح الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، من أجل تحقيق رغبة المصريين بمختلف شرائحهم في التملك، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، وتوفير جودة الحياة.



