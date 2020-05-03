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بعد تخفيض موديز نظرتها الي سالبة .. سوق السعودية يهبط 7.1% مع بداية التعاملات

الأحد 03/مايو/2020 - 11:01 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير



إستهل سوق الأسهم السعودية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي " تاسي"  بنسبة 7.13% خاسرا 507.25 نقطة ليصل إلى مستوى 6605.65 نقط وذلك بعد تخفيض موديز لنظرتها المستقبلية للاقتصاد السعودى من مستقرة إلى سلبية، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 9.25% خاسرا 664.33 نقطة ليصل إلى مستوى 6526.18 نقطة ، وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات، 180.3 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال، وارتفع  سهمين، فيما تراجع 193 سهما. 
 
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية، من مستقرة إلى "سلبية" وذلك  بسبب انهيار أسعار النفط، والغموض بشأن قدرة الحكومة السعودية على تعويض خسائر عائدات النفط، واستقرار ديونها على المدى المتوسط.

بينما أكدت وكالة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى "A1"، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية "لا تزال قوية نسبيا، على الرغم من تراجع" الميزانية العامة، ومستوى الدين المتوسط.

وتراجع 21 قطاعا بسوق  الأسهم السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 9.97%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 9.49%، تلاه قطاعى تجزئة الأغذية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 9.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 9.25%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 8.76%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 8.67%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 8.11%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 7.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 7.86%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 7.51%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 7.45%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 7.41%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 6.41%.

 
وجاء سهم "حلوانى إخوان"، على رأس القائمة الخضراء  بسوق السعودية بنسبة نمو 9.21%، ثم سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 4.80%، فيما جاء سهم "أسمنت الشمالية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 10%، ثم سهم "أسمنت الجنوب" بنسبة 10%، ثم سهم "أسمنت تبوك" بنسبة 10%.

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