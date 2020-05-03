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مسلسل سكر زيادة الحلقة 10.. موعد عرض والقنوات الناقلة والتردد

الأحد 03/مايو/2020 - 11:08 ص
مسلسل سكر زيادة
مسلسل سكر زيادة
ينتظر الكثير من المتابعين لمسلسل سكر زيادة عن الحلقة 10، بعد أن حقق نجاح ونسب مشاهدة عالية، وهو من بطولة كل من نادية الجندي وسميحة أيوب ونبيلة عبيد وهالة فاخر، من إخراج وائل إحسان وتأليف أمين جمال، وهو مستوحي من مسلسل "The golden girls" الشهير وتدور أحداثة في أطار من الدراما الاجتماعية حول مجموعة من النساء تضطر للبقاء في فيلا وتحاول كل منهم الاستحواذ عليها وامتلاكها والتخلص من البقه.

القنوات الناقلة وموعد عرض مسلسل سكر زيادة الحلقة 10

يعرض مسلسل سكر زيادة على قناة MBC – مصر في الساعة 8:30 مساءً، ويُعاد 3:00 بعد منتصف الليل، و3:00 عصر اليوم التالى.

تردد قناة ام بي سي مصر على النايل سات

- التردد:12015
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500
- معامل التصحيح: 5/6

تردد قناة MBC Masr 2

- التردد: 11823
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500
- معامل التصحيح: 5/6

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