اليوم.. صرف معاشات مايو من داخل المنافذ التأمينية ومكاتب البريد

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، عملية صرف معاشات شهر مايو لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف والراغبون فى الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وذلك خلال يومى الأحد والاثنين ٣ و٤ مايو.





كما تبدأ اليوم صرف كل المعاشات المحولة علي الحسابات البنكية مع إستمرار إمكانية صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي بدون حد اقصي وبدون عمولات.





وكانت وزارة التضامن الإجتماعى قد أعلنت فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي من الصرافات الالية " ATM " اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق الأول من مايو.





- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد والاثنين الموافق ( 3-4 ) من شهر مايو.





- فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الثلاثاء والاربعاء الموافق ( 5-6 ) من شهر مايو.





- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الخميس والسبت ( 7 – 9 ) مايو.





- فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 10 مايو.





- فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الاحد الموافق 10 مايو.





وبالفعل بلغت عمليات الصرف من ماكينات الصرف الآلي عدد ٨١٤.٦٠٠ ألف حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد عن ٩٣٤ مليون جنيها.



