Advertisements

على طريقته الخاصة.. الجيش الهندي يشكر العاملين الصحيين

الأحد 03/مايو/2020 - 10:53 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
قدم الجيش الهندي الشكر للعاملين في المجال الصحي على طريقته الخاصة، حيث حلقت القوات الجوية الهندية على ارتفاع منخفض فوق أكثر من اثنتي عشرة مدينة، اليوم الأحد، كجزء من حملة وطنية شنتها القوات المسلحة لتوجيه الشكر للعاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين في الخدمات الأساسية الذين يحاربون تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأظهر التلفزيون المحلي أن طائرة هليكوبتر أمطرت الزهور على مستشفى فيكتوريا، فيما هتف الأطباء والعاملون الطبيون الآخرون في أثواب وأقنعة المستشفيات. لعبت فرقة عسكرية جنبا إلى جنب، كما أوردت وكالة "رويترز".

وفي العاصمة المالية لمومباي، أظهر التلفزيون طائرات مقاتلة تزأر فوق طريق مارين درايف الشهير، الذي يسير بالتوازي مع بحر العرب، حيث كان بعض السكان ينظرون إلى أعلى لرؤية المشهد من شرفاتهم.

في وقت لاحق اليوم الأحد، ستصطف سفن البحرية وخفر السواحل على طول أكثر من 30 موقعًا على الساحل الهندي، مع إشعال بعض السفن وإطلاق مشاعل.

لكن الاحتفالات خفت بسبب أنباء وفاة أربعة من أفراد الجيش الهندي بينهم ضابطان ومسؤول بالشرطة خلال معركة بالاسلحة النارية مع مسلحين في منطقة كشمير الشمالية يوم السبت.

وقال متحدث باسم الجيش الهندي، إن الخمسة قُتلوا أثناء تحرير الرهائن في منطقة كوبوارا بكشمير. وأضاف، أن مسلحين قتلا أيضًا بالرصاص.

سجلت الهند حتى الآن ما يقرب من 40.000 حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 1300 حالة وفاة وسط إغلاق لمدة أسبوع على مستوى الدولة لاحتواء انتشار الفيروس.

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

اتجاه في الزمالك للموافقة على احتراف نجمي الفريق

منذ أقل من ساعتين

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ يومين

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

سبب وحيد يقرب ساسي من الرحيل عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصور الأولى للإرهابيين المقتولين في بئر العبد بسيناء (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ يوم

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 22 ساعة

باسم مرسي يفجر 3 مفاجآت عن الأهلي وغضبه من الزمالك ومدرب الـ120 ألف جنيه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يعلق المفاوضات مع مدافع منتخب مصر

منذ ساعة و نصف

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:49 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

07:44 م

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

09:54 م

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

01:41 م

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

03:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة