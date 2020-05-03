على طريقته الخاصة.. الجيش الهندي يشكر العاملين الصحيين

قدم الجيش الهندي الشكر للعاملين في المجال الصحي على طريقته الخاصة، حيث حلقت القوات الجوية الهندية على ارتفاع منخفض فوق أكثر من اثنتي عشرة مدينة، اليوم الأحد، كجزء من حملة وطنية شنتها القوات المسلحة لتوجيه الشكر للعاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين في الخدمات الأساسية الذين يحاربون تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأظهر التلفزيون المحلي أن طائرة هليكوبتر أمطرت الزهور على مستشفى فيكتوريا، فيما هتف الأطباء والعاملون الطبيون الآخرون في أثواب وأقنعة المستشفيات. لعبت فرقة عسكرية جنبا إلى جنب، كما أوردت وكالة "رويترز".





وفي العاصمة المالية لمومباي، أظهر التلفزيون طائرات مقاتلة تزأر فوق طريق مارين درايف الشهير، الذي يسير بالتوازي مع بحر العرب، حيث كان بعض السكان ينظرون إلى أعلى لرؤية المشهد من شرفاتهم.





في وقت لاحق اليوم الأحد، ستصطف سفن البحرية وخفر السواحل على طول أكثر من 30 موقعًا على الساحل الهندي، مع إشعال بعض السفن وإطلاق مشاعل.





لكن الاحتفالات خفت بسبب أنباء وفاة أربعة من أفراد الجيش الهندي بينهم ضابطان ومسؤول بالشرطة خلال معركة بالاسلحة النارية مع مسلحين في منطقة كشمير الشمالية يوم السبت.





وقال متحدث باسم الجيش الهندي، إن الخمسة قُتلوا أثناء تحرير الرهائن في منطقة كوبوارا بكشمير. وأضاف، أن مسلحين قتلا أيضًا بالرصاص.



