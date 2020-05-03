حصاد البورصة .. تراجع قيم التداولأت الي 64.9 مليار جنيه خلال شهر إبريل





تراجعت قيم التداول بالبورصة المصرية خلال الشهر الحالي لتصل الي 64.9 مليار جنيه من خلال تداول6.569 مليار ورقة منفذة على 614 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 126.6مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5.509 مليار ورقة منفذة على 520 ألف عملية خلال الشهر الماضي.







وأنهت البورصة المصرية، تعاملات شهر إبريل علي مكاسب بلغت نحو 36.9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 569.8 مليار جنيه، مقابل 532.9 مليار جنيه خلال الشهر السابق بارتفاع بلغ نسبته 6.9 %.





وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي (إيجي اكس 30) بنسبة 10.01% ليسجل مستوى 10554.04 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70) بنحو 1623.16% ليبلغ مستوى1225.35 نقطة.





شملت الارتفاعات مؤشرإيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 10.01% ليبلغ مستوى 1134.08 نقطة.









ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 32.77 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 67.23% خلال الشهر.





وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 68.5% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على25.9% والعرب على 5.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.





ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 3.6 مليار جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 169.3 مليون جنيه.





يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 66 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 26% وسجل العرب 8 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو6.605 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.312 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.