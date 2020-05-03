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مدرب فيورنتينا ينتقد تغليب بعض الأندية لمصلحتها الشخصية

الأحد 03/مايو/2020 - 11:13 ص
بوابة الفجر
أكد المدير الفني لفريق فيورنتينا الإيطالي جوزيبي إياكيني، أنه يختلف مع الأندية التي سعت أو عرضت استئناف التدريبات بشكل مبكر بعد رفع حالة الإغلاق بشكل تدريجي في إيطاليا التي عانت بشدة من أثار فيروس كورونا المستجد.

وقال إياكيني في تصريحات لمحطة "راديو1" الإذاعية "كرة القدم تستند إلى الولاء، ينبغي أن يسود الاحترام بين الزملاء والفرق، أن تستأنف الفرق التدريبات في نفس الوقت، وليس بعضها الآن وبعضها بعد اسبوعين".

وجاءت تصريحات إياكيني بعد أن تقدم نابولي بطلب للسلطات الإقليمية لاستئناف التدريبات يوم الاثنين القادم أملا في الحصول على استثناء من الحكومة التي تفتح المجال أمام عودة الألعاب الفردية، في الوقت الذي أبقت فيه المعسكرات التدريبية لكرة القدم مغلقة حتى 18 مايو (أيار)الجاري.

وعدل إقليم إيميليا روماينا المرسوم الحكومي أول الخميس، وسمح لفرق بارما وبولونيا وساسولو وسبال بالتدريب. ولكن بارما ذكر أنه لن يتدرب.

وتحدث إياكيني أيضا عن الاحترام الذي أظهرته فرق لومباردي، ميلان وإتالانتا وإنتر ميلان وكذلك فريقا يوفنتوس وتورينو، بعدما ضربت جائحة كورونا بقوى أكبر إقليمين في شمال إيطاليا.

وقال فينشينزو دي لوكا، حاكم إقليم كامبانيا الذي يوجد به نادي نابولي الجمعة عقب تلقيه خطاباً من رئيس نادي نابولي أوريلو دي لاورنتيس: "أعتقد أن الظروف تسمح لنابولي بالتدريب".

وأوضح دي لوكا: "في معسكرهم (نابولي) يوجد ثلاثة ملاعب، وهذا يضمن وجود مسافة 20 متراً بين اللاعبين. يمكنهم التدريب في أوقات مختلفة، دون تقاسم غرف تبديل الملابس، واستخدام وسائل النقل الخاصة بهم".

وأضاف: "مع إعادة فتح المصانع والشركات، وتعهد دي لاورينتيس باخضاع لاعبية للفحص الخاص بكورونا مرتين أسبوعياً، فإنه ينبغي النظر في طلبه. وبعد ذلك سيقرر المسؤولون ما إذا كانوا سوف يسمحون.

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