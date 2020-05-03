عمرو عبدالجليل: "أنا معنديش أي أكونتات على السوشيال ميديا"

نفى الفنان عمرو عبدالجليل أن يكون له أي حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار تغريدات على لسانه انتشرت في الفترة الأخيرة عبر هذه المواقع.





واضطر عبدالجليل أن يخرج بفيديو نشرته السيناريست ومصممة الأزياء إنجي علاء عبر حسابها على "فيسبوك" قال فيه: "أنا معنديش أي أكونتات على السوشيال ميديا، ولما اعمل هبلغكم بفيديو زي ده، عشان في أكونتات باسمي وبتعك باسمي، وده مش وقته".



