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عمرو عبدالجليل: "أنا معنديش أي أكونتات على السوشيال ميديا"
الأحد 03/مايو/2020 - 11:13 ص
الفجر الفني
نفى الفنان عمرو عبدالجليل أن يكون له أي حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار تغريدات على لسانه انتشرت في الفترة الأخيرة عبر هذه المواقع.
واضطر عبدالجليل أن يخرج بفيديو نشرته السيناريست ومصممة الأزياء إنجي علاء عبر حسابها على "فيسبوك" قال فيه: "أنا معنديش أي أكونتات على السوشيال ميديا، ولما اعمل هبلغكم بفيديو زي ده، عشان في أكونتات باسمي وبتعك باسمي، وده مش وقته".
جاء ذلك بعدما قام حساب عبر "تويتر" يحمل اسم الممثل بالرد على المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، قائلاً: ""أهم حاجة يا فيخو في النهاية، إنك تبقى فاهم وواعي وإنت كده فعلا فاهم وواعي إن نهايتكم قربت ابو تقل دم أمك ع الصبح ".