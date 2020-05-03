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"الإسكان ": جار تنفيذ المرافق بالمنطقة الصناعية بمساحة 200 فدان

الأحد 03/مايو/2020 - 11:17 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

صرح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على مدينة أخميم الجديدة، بأنه جار تنفيذ أعمال المرافق (فرمة - مياه - صرف - ري) بالمنطقة الصناعية على مساحة 200 فدان بمدينة أخميم الجديدة.


وأوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، أن أطوال شبكة الطرق بالمنطقة  18 كم، وشبكات المياه 17 كم، وشبكة الصرف 14 كم، وشبكة الري 11 كم، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز العيني 50 %.


وقال رئيس الجهاز: يتنوع النشاط بالمنطقة الصناعية من صناعات خفيفة ومتوسطة وثقيلة لخدمة المدينة والمناطق المجاورة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار دفع العمل بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة وخاصة في مدن الصعيد.

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