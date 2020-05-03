مبيعات "الأجانب" بالبورصة تتجاوز الـ 3 مليار جنيه خلال شهر إبريل الماضي

كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية تسجيل المستثمرين الأجانب صافي بيع يصل الي 3.6 مليار جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 169.3 مليون جنيه.

وأوضح التقرير ، أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 68.5% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على25.9% والعرب على 5.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير ، أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 68.5% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على25.9% والعرب على 5.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وحققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الشهر الحالي، مكاسب بلغت نحو 36.9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 569.8 مليار جنيه، مقابل 532.9 مليار جنيه خلال الشهر السابق بارتفاع بلغ نسبته 6.9 %.



