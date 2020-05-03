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مبيعات "الأجانب" بالبورصة تتجاوز الـ 3 مليار جنيه خلال شهر إبريل الماضي
الأحد 03/مايو/2020 - 11:15 ص
نيفين سمير
كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية تسجيل المستثمرين الأجانب صافي بيع يصل الي 3.6 مليار جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 169.3 مليون جنيه.
وأوضح التقرير ، أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 68.5% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على25.9% والعرب على 5.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وحققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الشهر الحالي، مكاسب بلغت نحو 36.9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 569.8 مليار جنيه، مقابل 532.9 مليار جنيه خلال الشهر السابق بارتفاع بلغ نسبته 6.9 %.
وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي (إيجي اكس 30) بنسبة 10.01% ليسجل مستوى 10554.04 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70) بنحو 1623.16% ليبلغ مستوى1225.35 نقطة.
يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 66 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 26% وسجل العرب 8 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو6.605 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.312 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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