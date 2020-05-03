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جهاز ٦ أكتوبر الجديدة: جار تنفيذ طبقة الأسفلت لعمارات الإسكان الاجتماعى

الأحد 03/مايو/2020 - 11:25 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، بأنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت بعمارات الإسكان الاجتماعى  بقطاع د بمنطقة الـ ٨٠٠ فدان،  مع استكمال طبقة السن بباقي شوارع القطاع ومواصلة أعمال المرافق والإتصالات المتبقية، ودفع العمل بعمارات الإسكان الإجتماعي الجاري الانتهاء من تنفيذها.


وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه تتم حاليا أعمال إنارة الطريق الواصل من مزلقان السكة الحديد حتى المنطقة السادسة "ابنى بيتك" ومشروع دجلة بالمز مروراً بمشروع سكن مصر.


وذكر رئيس الجهاز، أن إدارة التنمية قامت  بتعقيم المراكز التجارية والمواصلات العامة، ورش وتعقيم الشوارع، مع نشر الوعي الصحي والمجتمعي بين المواطنين والعاملين حرصاً علي الصحة والسلامة العامة، تنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية  بدفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة مع إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.



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