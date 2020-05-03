عمرو يوسف: "كندة أكلها بقى سئ بسبب الحسد"

كشف الفنان عمرو يوسف، في أحدث ظهور له مع رزان مغربي في برنامج "اغلب السقا" أن مستوى كندة علوش زوجته،في الطبخ أصبح سيئاً.





وجاء هذا التصريح بعد سؤال رزان مغربي مقدمة البرنامج له عن الأكلات السورية التي تقدمها له كندة على مائدة الإفطار، ليؤكد لها عمرو أنه لاحظ أن مستوى الفنانة السورية في الطبخ بدأ في الهبوط، وربط ذلك بتعرضها للحسد، نتيجة حديثه المستمر عن أكلها الجيد، وحبه في الوجبات السورية التي تعدها زوجته، وقال: "في حسد بيحصل، أكلها بقى وحش وأنا خسيت أهو بسبب نزول مستواها في الطبخ".











