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تعرف علي أكثر 5 قطاعات تداولاً بالبورصة خلال جلسات إبريل الماضي

الأحد 03/مايو/2020 - 11:22 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر إبريل الماضى، وبلغ 119.4 مليون ورقة بقيمة 6.1 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.6 مليار ورقة، بقيمة 3.6 مليار جنيه وإحتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 2.2 مليار ورقة بقيمة 2.8 مليار جنيه.

وحصل قطاع الموارد الأساسية علي الترتيب الرابع  بحجم تداول 462.6 مليون ورقة بقيمة 2.156 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 265.3 مليون ورقة بقيمة 1.6 مليار جنيه


وحققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الشهر الحالي، مكاسب بلغت نحو 36.9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 569.8 مليار جنيه، مقابل 532.9 مليار جنيه خلال الشهر السابق بارتفاع بلغ نسبته 6.9 %.

وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي (إيجي اكس 30) بنسبة 10.01% ليسجل مستوى 10554.04 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70) بنحو 1623.16% ليبلغ مستوى1225.35 نقطة.

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