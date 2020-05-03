عبدالعال يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان



ونصت رسالة البرقية على: "فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد، إنه لمن دواعي سروري أن أنقل إليكم باسمي واسم نواب شعب مصر العظيم خالص التهنئة القلبية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.. ذكرى بطولات وانتصارات رجال قواتنا المسلحة الباسلة وتضحياتهم التي سطرتها دماءهم الذكية يوم سالت على أرض سيناء وقودًا لنصر غاب عنا، فحققناه يوم العبور العظيم، فصدق الله وعده وأعز جنده وارتفعت راياتنا عالية، واستعادت الأمة كرامتها، وتأكد للعالم جلال عزتنا وقوة إرادتنا".



وتابع عبدالعال خلال برقيته "إن شعب مصر العظيم يعلم الدور الذي تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة للزود عن حياض الوطن ضد خفافيش الظلام أعداء الحياة الذين يريدون اختطاف هويته وتحويله إلى بحر من الدماء والأشلاء، لكن جيش الشعب وشرطته الوطنية قادرون- بعون الله- على اجتثاث جذورهم وتطهير الأرض من براثنهم".



"وإننا نحني هاماتنا لشهدائنا الأبرار الذين جعلوا الولاء للوطن أغلى من الحياة وكتبوا بذلك أنصع الصفحات في تاريخ الوطنية المصرية".



"لقد رفعنا أعلام السيادة على كل شبر من أرض مصر، ونرفع اليوم معكم أعلام الحياة الكريمة لكل مواطن على أرض مصر، حمى الله مصر ووقاكم من كل سوء، وكل عام وسيادتكم بخير".





ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.



ومن المقرر أن يحيل رئيس البرلمان، بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة التالية في نفس اليوم ويتم خلالها أخذ الرأى على تقرير اللجنة العامة حيث يتطلب الموافقة على القرار موافقة أغلبية الأعضاء.





ووفقا لجدول المجلس يناقش المجلس أيضا خلال الجلسة العامة الاثنين، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018-2019 (وعددها 49 مشروعًا)، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية.







بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.