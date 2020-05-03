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الشباب: نوفر مدرب أونلاين للمواطنين لحثهم على الرياضة (فيديو)

الأحد 03/مايو/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل إطلاق الوزارة مبادرة "البيت بداية.. الرياضة حماية"، موضحا أن هدف الوزارة هو التزام المواطن بالاجراءات الوقائية لمواجهة الكورونا، مع استمرار الحياة بشكل طبيعي.

وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنهم أطلقوا عدة مبادرات لحث المواطنين على ممارسة الرياضة، وهم في منازلهم، مؤكدا أن قليل من الالتزام سيساهم في حصر انتشار الفيروس.

وأضاف أن ممارسة الرياضة في المنزل غير مكلفة، منوها بأن هناك مدرب يظهر "أونلاين" عبر موقع الوزارة لمساعدة المواطنين على ممارسة التمارين في منازلهم.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

تسجيل 298 إصابة بكورونا و9 حالات وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 6193 حالة و415 وفاة 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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