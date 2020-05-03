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ضبط 188 قطعة سلاح و208 قضية مخدرات

الأحد 03/مايو/2020 - 12:15 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 188 قطعة سلاح نارى، 208 قضية مخدرات وتنفيذ 78179 حكم قضائى متنوع.

نجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (188 قطعة سلاح نارى، بحوزة 155 متهم) وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف، (16) بندقية آلية، (37) بندقية خرطوش، (12) طبنجة، (122) فرد محلى، (295) طلقة مختلفة الأعيرة، (25) خزينة متنوعة، (203) قطعة سلاح أبيض.

وتمكنت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (78179) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (352) حكم جناية، (22687) حكم حبس جزئى، (4582) حكم حبس مستأنف، (39268) حكم غرامة، (11290) حكم مخالفة. 

واستطاعت فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، من ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (8) متهمين إرتكبوا (16) حادث متنوع، بينما فى مجال ضبط قضايا المخدرات، قامت بضبط (208) قضية مخدرات بحوزة (235) متهم، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14،555 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (16،429 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،788 كيلوجرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (185 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2،5 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (110 جرام)، (3437) قرص مخدر.

وأثمرت الحملات فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، عن ضبط (41) متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط (17) متهم لممارستهم أعمال البلطجة وعن مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، قامت بصبط (186) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تمت إعادة (سيارة- 2 دراجة نارية). 

وبخصوص مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط (13700) مخالفة مرورية، وتمكنت فى مجال فحص السائقين، من فحص (82) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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مخدرات قطعة سلاح قضية بوابة الفجر الداخلية

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