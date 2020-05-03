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اليوم.. بدء صرف معاشات مايو من مكاتب البريد

الأحد 03/مايو/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


بدأت اليوم مكاتب الهيئة القومية للبريد في  صرف معاشات مايو من داخل المنافذ التأمينية ومكاتب البريد لمن تقل معاشاتهم عن 1000 ، حيث تتابع من صباح الباكر نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، بدأ صرف معاشات شهر مايو لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل و البالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف و الراغبون في الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وذلك خلال يومي الأحد والاثنين 3 و3 مايو.


كما تبدا اليوم صرف كل المعاشات المحولة علي الحسابات البنكية مع استمرار امكانيه صرف المعاشات من ماكينات الصرف الالي بدون حد اقصي وبدون عمولات

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في اطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية ” ATM ” اعتباراً من يوم الجمعة الموافق الاول من مايو .


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