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توريد 78 طن قمح بصوامع وشون البحيرة

الأحد 03/مايو/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم توريد 78816 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الاحد بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، مشيرًا أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة بلغت 163 ألف و978 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 386 ألف و705 فدان.

وأوضح محافظ البحيرة، أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام هي ٣٢ صومعة وشونة متمثلة فى ٢٧ شونة وعدد ٥ صوامع مطورة، مضيفا أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد "أمنه" على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هى ٦٧٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراط، و٧٠٠ جنية للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.


وفي سياق آخر، أكد محافظ البحيرة على استمرار عمل الحملات اليومية التي تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين واستغلال خلو الشوارع من المارة بامتثال المواطنين لقرار حظر التجول لتعقيم الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التي تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

جدير بالذكر أن الوحدات المحلية بمراكز محافظة البحيرة شنت عددًا من الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

أسفرت تلك الحملات التي تم تنفيذها بمراكز "ادكو، الدلنجات، المحمودية، بدر، رشيد، وشبراخيت" عن إزالة 21 حالة تعدى على مساحة 8028 متر مربع عبارة عن إزالة 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 4525 متر مربع بإدكو عبارة عن أسوار من الحجارة البيضاء، وإزالة 4 حالات تعدي بمساحة 2260 متر مربع بقرية برج رشيد بمركز رشيد، وإزالة 7 حالات تعدي بالبناء بمساحة 664 متر مربع بشبراخيت عبارة عن شدات خشبية وحجرة وعشش وتشوين تعدي على أملاك الري.

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