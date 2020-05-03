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مسلسل البرنس الحلقه9 | ملخص واحداث الحلقة التاسعه من مسلسل البرنس (محمد رمضان) Ramadan 2020 (رضوان البرنس) مسلسلات رمضان 2020/1441

الأحد 03/مايو/2020 - 12:27 م
مسلسل البرنس الحلقه9
مسلسل البرنس الحلقه9

مسلسل البرنس الحلقه9 | ملخص واحداث الحلقة التاسعه من مسلسل البرنس (محمد رمضان) Ramadan 2020 (رضوان البرنس) مسلسلات رمضان 2020/1441

مسلسل البرنس الحلقه9، نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، ملخص واحداث مسلسل البرنس الحلقه9 للفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني 2020 والمذاع على قناتي dmc، وdmc دراما طوال أيام الشهر الكريم.

ملخص واحداث مسلسل البرنس الحلقه9
وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل البرنس، هروب رضوان البرنس (محمد رمضان) من المستشفى لزيارة زوجته لبنى (نجلاء بدر) وابنه "سيف" في المقابر بعدما توفاهما الله في الحادث المدبر من أشقائه.

وتوعد "ضوان البرنس، قاتل زوجته وابنه إذا كان الحادث مدبرًا وليس قضاء وقدر، سواء كان طليق علا (نور اللبنانية)، أو أشقائه فتحي (أحمد زاهر)، ياسر (محمد علاء)، عبد المحسن (إدوارد)، عبير (رحاب الجمل)، وألقى اللوم على والده حامد (عبدالعزيز مخيون) الذي ترك له وصية تحرم أشقاءه من الميراث وبيع المنزل باسم "رضوان البرنس"، والذي تسبب في تدبير أشقائه لهذا الحادث الذي أودى بحياة زوجته وابنه.

قصة مسلسل البرنس رمضان 2020
وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولًا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم عبدالمحسن ويجسده (إدوارد)، وفتحي (أحمد زاهر)، ياسر (محمد علاء)، ونورا (ريم سامي) وعادل (أحمد داش) ورأفت (أحمد فهيم).

أبطال مسلسل البرنس رمضان 2020
مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.

مواعيد عرض مسلسل البرنس والقنوات الناقلة
وسيُذاع مسلسل البرنس للفنان محمد رمضان على قناتي dmc، وdmc دراما على القمر الصناعي المصري النايل سات، وسيُعرض على قناة "دي إم سي - dmc" عقب موعد الإفطار في تمام الساعة 7:45 مساًء بتوقيت القاهرة، والإعادة ستكون الساعة 2 بعد منتصف الليل.

تردد قناة dmc الناقلة لمسلسل البرنس
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11449.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل ترميز: 27500.  
معامل تصحيح للخطأ: 5/6.


مسلسل البرنس الحلقه9 | ملخص واحداث الحلقة التاسعه من مسلسل البرنس (محمد رمضان) Ramadan 2020 (رضوان البرنس) مسلسلات رمضان 2020/1441

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