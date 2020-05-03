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الصحة المغربية تسجل حالة وفاة إضافية و168 حالة شفاء جديدة

الأحد 03/مايو/2020 - 12:27 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة إضافية و168 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا.

 

وسجلت وزارة الصحة المغربية 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4880، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أفادت بيانات وزارة الصحة المغربية، بإن "عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للفحوصات، بلغ أكثر من 32 ألف حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد".

 

وأضافت الصحة المغربية: "تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 171 حالة".

 

وتابعت الصحة المغربية: "سجلنا 99 حالة شفاء جديدة خلال الفترة ذاتها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 1083 حالة".

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

 

وأكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أمس الخميس، أن بلاده تمكنت بفضل عوامل عديدة من "السيطرة والتحكم في تفشي وباء فيروس كورونا" في المملكة.

 

وأعلنت وزارة الصحة المغربية الخميس، عن تسجيل ما يقارب الـ4 آلاف و 500 إصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين بلغ عدد الوفيات 170 حالة وفاة، وكذلك تماثلت للشفاء 984 حالة في عموم البلاد.

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