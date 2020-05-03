شيخ الأزهر: البعض يستغل التوكل على الله ليبرروا التجمعات (فيديو)

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الذين يزعمون أنهم يتوكلون على الله، ولا يعنيهم الأخذ بالأسباب، فهم يخالفون السنة النبوية، والقرآن الكريم مخالفة صريحة.





وأشار "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الأحد، إلى أن البعض يستدل بالحديث الشريف "لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا" على أن الله رزق الطير لمجرد توكله عليه، ويغفلون أن الحديث به إشارات عديدة أن الطير لم يرزق لمجرد التوكل، وإنما رزق لصدق التوكل والأخذ بالأسباب، فالحديث أوضح أن الطير ترك عشه للبحث عن الطعام.





وأوضح شيخ الأزهر الشريف، أن البعض يستغل مبدأ التوكل على الله، ليبرروا خروجهم إلى التجمعات في ظل الظرف التي يمر بها العالم، وهو ما يعد مخالفة للقرآن والسنة النبوية.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.





تسجيل 298 إصابة بكورونا و9 حالات وفاة





وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





إجمالي المصابين بكورونا 6193 حالة و415 وفاة





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



