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الحكومة الإيطالية قد تسمح للأندية باستئناف التدريبات مبكراً

الأحد 03/مايو/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
يبدو أن الحكومة الإيطالية في طريقها للسماح باستئناف تدريبات فرق كرة القدم مبكراً، بعد حصول العديد من أندية دوري الدرجة الأولى على موافقة المجالس البلدية مع التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

كان وزير الرياضة الإيطالي، فينشينزو سبادافورا، ينتظر استطلاع رأي لجنة علمية قبل إعادة فتح معسكرات كرة القدم، غداً الإثنين، أي قبل اسبوعين من الموعد الذي حدده المرسوم الحكومي لتخفيف حالة الإغلاق الكلي التي تعيشها البلاد منذ شهرين.

وطلب سبادافور من اللجنة العلمية: "دراسة إمكانية تطبيق الإرشادات المتعلقة بالسماح للرياضيين الدوليين للألعاب الفردية بالتدريب بدءاً من يوم الاثنين، على الفرق الرياضية الجماعية أيضاً".

اللوائح الجديدة التي تسمح أيضاً للهواة بالركض في المتنزهات، قوبلت بمعارضة من أندية كرة القدم التي تم تعليق أنشطتها في ظل تقييم خبراء الحكومة بروتوكول أمان تم تقديمه بواسطة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وتجاوز إقليم ايميليا رومانا الاسبوع الماضي المرسوم الحكومي، من أجل السماح لأندية بولونيا وبارما وساسولو وسبال بالعودة إلى المعسكرات من أجل إجراء حصص تدريبية منفردة للاعبين.

كما طلب نابولي من إقليم كامبانيا الحصول على إذن باستئناف التدريبات، مثلما حدث في إقليم لاتسيو الذي يضم فريقي روما ولاتسيو وإقليم ساردينيا الذي يضم كالياري، يوم السبت الماضي.

ويأمل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الذي شهد تعافي 16 لاعبا من فيروس كورونا، أن يتم استئناف أخر 12 جولة من الموسم بدون جمهور في يونيو (حزيران) المقبل، لكن سبادافور ألمح في وقت سابق إلى أمكانية إلغاء الموسم إذا كانت نسبة المخاطر عالية في منافسات كرة القدم.

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