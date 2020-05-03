لو معاشك أقل من 1000 جنيه.. تعرف على موعد ومكان الصرف









بدأت الهيئة القومية للبريد في صرف معاشات شهر أبريل لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل في أيام 2-3 مايو، كما تبدأيومى 4و 5 في صرف معاشات الأقل من 2000 جنيه ، فيما يكون يمومى 6 و7 مايو لصرف المعاشات الأقل من 3000 جنيه.



