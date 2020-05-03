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رمضان2020.. مواعيد عرض الحلقة 10 مسلسل شاهد عيان لـ حسن الرداد

الأحد 03/مايو/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
رشا عادل
يقدم موقع "الفجر الفني" لمتابعيه مواعيد عرض مسلسل "شاهد عيان" الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد، ويعرض حصريا عبر شاشة قناة النهار في رمضان الحالي 2020.

قصة مسلسل شاهد عيان للفنان حسن الرداد

تدور أحداث مسلسل شاهد عيان في إطار درامي اكشن حول حياة ضابط شرطة يدعي "عمر شكري" يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب، تؤثر على حياته الشخصية.

مواعيد عرض الحلقة 10 مسلسل حسن الرداد

تعرض الحلقة 10 علي قناة النهار، عرض أول الساعة 7:00 مساء، إعادة أولى الساعة 12:30 منتصف الليل، إعادة ثانية الساعة 4:00 صباحا، إعادة ثالثة الساعة 7:00 صباحا، إعادة رابعة الساعة 11:00 صباحا.

وتعرض ايضا علي قناة صدى البلد، الساعة 12:00 صباحًا.

أبطال مسلسل شاهد عيان

يشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وبسمه وهنا شيحه ووليد فواز ومحمد لطفي واحمد عاطف، والمسلسل من تاليف احمد مجدي، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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