Advertisements

وزير المالية: الدولة تنحاز للمواطن وتضع نصب أعينها المستقبل الاقتصادي

الأحد 03/مايو/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد، خلال مناقشة قانون 147 بفرض رسوم موارد تنمية، إن الدولة تنحاز للمواطن أولا وتضع نصب أعينها مستقبل الدولة الاقتصادي، وأن موازنة الرواتب في الموازنة تصل إلى 100 مليار جنيه وهذا شكل من أشكال التحيز للمواطن.

وأضاف "معيط"، إن الدولة اتخذت قرارات في توقيتات صعبة لمصلحة المواطن في الوقت الذي تتخذ فيه دول ذات قدرات مالية رهيبة إجراءات أخرى، وأن التحيز للمواطن واضح والتحيّز ليس نظرة انفعالية وإنما تحيز لتأمين مستقبل المواطن والدولة ولولا الإجراءات الصعبة التي اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادي كنّا لا قدر الله نعيش وضع مختلف.

وأشار وزير المالية إلى أن القانون لم يتم دراسته على عجالة وإنما اتبعنا سياسة التأني في اتخاذ القرار وهذا القانون يتم دراسته منذ يونيو ٢٠١٨ وتم بحثه عدة مرات ويتم مراجعته واستطلاع آراء كافة الجهات بما يحقق مصالح الدولة.

وقال إن أحد وزراء المالية في أحد الدول المهمة تحدث عن اتخاذ إجراءات صعبة ومؤلمة نحن الآن نسعى إلى الحفاظ على الوضع الاقتصادي الإيجابي الذي وصلنا له.


ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ومن المقرر ان يحيل رئيس البرلمان، بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة التالية في نفس اليوم ويتم خلالها أخذ الرأى على تقرير اللجنة العامة حيث يتطلب الموافقة على القرار موافقة أغلبية الأعضاء.


ووفقا لجدول المجلس يناقش المجلس أيضا خلال الجلسة العامة الاثنين، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018-2019 (وعددها 49 مشروعًا)، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية.


أخبار تهمك

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ يوم

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و نصف

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بسبب الممثلة الاباحية مايا خليفة.. إنذار للمصنفات لمنع عرض أعمال عمرو واكد

منذ ساعة و 11 دقيقة

الاتحاد السكندري يجدد المفاوضات مع نجم الأهلي المنبوذ

منذ أقل من نصف ساعة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 23 ساعة

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الصور الأولى للإرهابيين المقتولين في بئر العبد بسيناء (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يوم

مصادر تعلن إصابة وزير عربي بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ 19 دقيقة

3 أندية تخطب ود نجم الأهلي

منذ 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:43 م

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

10:49 م

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

07:44 م

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

09:54 م

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

11:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة