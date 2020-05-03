وزير المالية: الدولة تنحاز للمواطن وتضع نصب أعينها المستقبل الاقتصادي

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد، خلال مناقشة قانون 147 بفرض رسوم موارد تنمية، إن الدولة تنحاز للمواطن أولا وتضع نصب أعينها مستقبل الدولة الاقتصادي، وأن موازنة الرواتب في الموازنة تصل إلى 100 مليار جنيه وهذا شكل من أشكال التحيز للمواطن.



وأضاف "معيط"، إن الدولة اتخذت قرارات في توقيتات صعبة لمصلحة المواطن في الوقت الذي تتخذ فيه دول ذات قدرات مالية رهيبة إجراءات أخرى، وأن التحيز للمواطن واضح والتحيّز ليس نظرة انفعالية وإنما تحيز لتأمين مستقبل المواطن والدولة ولولا الإجراءات الصعبة التي اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادي كنّا لا قدر الله نعيش وضع مختلف.



وأشار وزير المالية إلى أن القانون لم يتم دراسته على عجالة وإنما اتبعنا سياسة التأني في اتخاذ القرار وهذا القانون يتم دراسته منذ يونيو ٢٠١٨ وتم بحثه عدة مرات ويتم مراجعته واستطلاع آراء كافة الجهات بما يحقق مصالح الدولة.



وقال إن أحد وزراء المالية في أحد الدول المهمة تحدث عن اتخاذ إجراءات صعبة ومؤلمة نحن الآن نسعى إلى الحفاظ على الوضع الاقتصادي الإيجابي الذي وصلنا له.





ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.



ومن المقرر ان يحيل رئيس البرلمان، بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة التالية في نفس اليوم ويتم خلالها أخذ الرأى على تقرير اللجنة العامة حيث يتطلب الموافقة على القرار موافقة أغلبية الأعضاء.





ووفقا لجدول المجلس يناقش المجلس أيضا خلال الجلسة العامة الاثنين، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018-2019 (وعددها 49 مشروعًا)، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية.





