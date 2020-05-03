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في ذكرى وفاة داليدا.. أجهضت نفسها فحُرمت من نعمة الأمومة مدى الحياة

الأحد 03/مايو/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
الفجر الفنى
تحل اليوم الخامس من شهر مايو  ذكرى وفاة الفنانة والمطربة الإيطالية المصرية داليدا، داليدا هي مطربة مصرية إيطالية، حققت نجاحا كبيرا وتميزا في نجال الغناء، اشتهرت داليدا بالجمع بين الأغاني المصرية الإيطالية فصنعت موسيقى عالمية تميزت بها وانفرد بها صوتها.

أطلقت داليدا عام 1973 أغنيها "Il venait d'avoir dix-huit ans"  التي تتُرجم إلى "بلغ للتو 18 عاما".

في هذه الأغنية تحكي داليدا عن علاقتها مع طالب أصغر سنا منها، مما أدى إلى حمل غير مخطط له.

ووفقا لشقيق داليدا، المنتج أورلاندو، الذي تحدث عن ذلك علنا، كانت داليدا في الـ34 من العمر في وقت العلاقة بينما كان الطالب يبلغ 22 عاما.

أجهضت المغنية حملها، في وقت كان الإجهاض فيه غير قانوني في فرنسا وإيطاليا، وقد أدت هذه الخطوة إلى عدم قدرتها على إنجاب أطفال، وشعورها القاسي بالوحدة، الأمر الذي أثر عليها نفسيا.

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