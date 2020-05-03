الاتحاد السكندري يجدد المفاوضات مع نجم الأهلي المنبوذ

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جددت إدارة نادي الاتحاد السكندري، المفاوضات مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبحث إمكانية الحصول على خدماته، خلال الميركاتو المقبل.



وتحاول إدارة الإتحاد، إقناع لاعب الأهلي بالانتقال لصفوف الفريق، وإستعادة مستواه الفني والبدني، خلال الفترة المقبلة.



يأتي ذلك في الوقت الذي يرحب فيه الأهلي بفكرة إعارة اللاعب، فهناك رغبة لدى صالح جمعة بالإعارة خارج مصر، وطلب من إدارة زعيم الثغر تأجيل المفاوضات لنهاية الموسم، حتى تتضح الرؤية بشأن العروض المقدمة لضمه.



وكان صالح جمعة قد خرج من حسابات الجهاز الفنى لنادى الأهلى خلال الفترة الماضية، لأسباب فنية.