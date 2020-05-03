المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 3.2% في منتصف تعاملات اليوم









وصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع وأول جلسة في شهر مايو مضغوطة بمبيعات الأجانب ، وتزمناً مع تراجع المؤشرات العالمية قبيل نهاية تداولات الاسبوع وتراجع الأسواق العربية اليوم ، وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة كبيرة وصلت الي 3.2% وصولاً الي مستوي 10209.6 نقطة.









وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة3.2% ليصل إلى مستوى 10209.6 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.4% ليصل إلى مستوى 1183.3 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى 1103.2 نقطة.





وإستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تراجع جماعي لكل المؤشرات متأثرة بتراجع جميع الأسواق الخليجية وخاصة سوق السعودية بعد تصنيف مودليز نظرتها لإقتصادها المستقبلي من إيجابي الي سلبي.





وانهت البورصة المصرية تداولات شهرإبريل علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وإستطاع المؤشر الرئيسي للبورصة تعويض 961 نقطة، بعد ان انهى تداولات مارس عند 9593 نقطة و، بعد وصوله لمستوي 8113 نقطة جلسة 19 مارس و هو القاع المحقق بجائحة كورونا .





و أنهى المؤشر الرئيسي تداولات شهر ابريل الماضي بمكاسب 10% مقارنة بخسائر تجاوزت 26% خلال تداولات مارس الماضى ، اما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة صاحب الاداء الافضل فقد بدأ تداولات ابريل من مستوى 995 نقطة وصولا الى 1225 نقطة بنهاية تداولات الشهر مضيفا 230 نقطة الى رصيده بنسبة صعود 23.11% ليعلن عن استعادة كافة خسائر كورونا.





وأنهي راس المال السوقى للشركات المقيدة بالبورصة على مكاسب شهرية بحوالي 40 مليار جنيه مسجلا 571.442 مليار جنيه بنهاية تداولات أبريل ، و الذى يتوقع معه استمرار الأداء الايجابى للمؤشر السبعينى بنشاط الافراد على الاسهم الصغيرة و المتوسطة و أسهم المضاربات التى فتحت شهية مستثمرين جدد للتكويد و الاستثمار بالبورصة مع ارتفاع بعض الاسهم ب 50 - 60 % خلال الاسبوعين الماضيين و بعضها ارتفع بأكثر من 100% مقارنة بالفائدة البنكية التى وصلت الى 9.25% للايداع .







