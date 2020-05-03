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مواعيد عرض مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 10

الأحد 03/مايو/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
رشا عادل
ينشر موقع "الفجر الفني" لمتابعيه مواعيد عرض مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، ويعرض حصريا عبر شاشة قناة الحياة في رمضان الحالي.


أحداث الحلقة 10 مسلسل لما كنا صغيرين

ستشهد الحلقة 10 من مسلسل تطور كبير في الأحداث حيث شهدت الجلقة السابقة بتصريح من النيابة لدفن "نهى" ويوافق أخوها الشيخ حامد على ‏استلام جثتها نزولًا على رغبة والدته، ويذهب ليخبره والده بوفاة ابنته ولكن لا يبالي أو تظهر عليه أي نوع من علامات الحزن، وأثناء مراسم دفن "نهى" ينفعل "حامد" شقيقها على "دنيا" و"وائل" كريم قاسم، وسؤاله عن سبب حضورهم وعند محاولة "وائل" الدفاع عن "دنيا" يتدافع "حامد" وأصدقائه ويضربونه بينما ‏تحاصر بعض السيدات "دنيا" لمنعها من إنقاذه.‏


مواعيد عرض الحلقة 10 مسلسل لما كنا صغيرين


مسلسل "لما كنا صغيرين" على قناة "الحياة" الساعة 10 وربع مسًاء، والإعادة الاولى الساعة 6 إلا ربع صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11 ونصف صباحًا.

تعرض على قناة "dmc" الساعة 9 ونصف مسًاء، والإعادة الساعة 9 صباحًا.


أبطال مسلسل لما كنا صغيرين

يشارك في بطولته الفنان محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج وعبير منير ونسرين أمين ومحمود حجازي وكريم قاسم.

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