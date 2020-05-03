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تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفلبين 9000

الأحد 03/مايو/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الفلبين إلى 9223 بعد أن أبلغت وزارة الصحة عن 295 إصابة جديدة، اليوم الأحد.

كما سجلت الوزارة أربع حالات وفاة أخرى تتعلق بفيروس كورونا COVID-19، ليصل العدد إلى 607 حالة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت، إن 90 شخصًا آخر قد تم شفائهم، ليصل إجمالي التعافي إلى 1214.

وقد أعلنت هيئة المطارات الفلبينية، أنها علقت مؤقتا جميع رحلات الركاب والرحلات التجارية من والى البلاد ابتداء من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلى اليوم الاحد لمنع انتشار الفيروس الجديد، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

وأضافت هيئة مطار مانيلا الدولي في بيان صدر مساء السبت أن "رحلات الشحن، والإمدادات الطبية، والمرافق، ورحلات الصيانة ستبقى دون عوائق".

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