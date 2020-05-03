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عدد الإصابات بفيروس كورونا يتخطى حاجز 3.5 مليون إصابة حول العالم

الأحد 03/مايو/2020 - 12:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا يتخطى حاجز 3.5 مليون إصابة في أنحاء العالم.

 

ووفقًا لوسائل إعلامية، اقتربت وفيات فيروس كورونا في العالم، من ربع مليون والإصابات تتجاوز 3.3 مليون.

 

وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن الوباء اجتاح العالم شمل 187 دولة، أسفر عن إصابة 3344402 شخص، ووفاة 238787 شخصا.

 

وكشفت الجامعة الأمريكية، عن قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، حيث تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 1103781 مصابا، تليها إسبانيا بـ 213435، ثم إيطاليا بـ 207428، وبريطانيا بـ 178685، تليها فرنسا بـ 167305، ثم ألمانيا بـ 164077 مصابا.

 

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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