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بعد تخصيص مباني لمصابي كورونا بجوار الوحدات السكنية.. محافظ الشرقية يبعث رسالة للمواطنين

الأحد 03/مايو/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
سمر السيد
بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية برسالة طمأنينة إلى جميع المواطنين بعدم الخوف من تخصيص عدد من المباني لحالات العزل الإيجابى لأبناء المحافظة بجوار الوحدات السكنية وقال: الفيروس لاينتقل أكثر من 2 متر عن طريق الرذاذ مؤكدا انه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس والتي تشمل اعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية داخل المستشفيات وخارجها بالاضافة الي توافر جميع المستلزمات الوقائية للفريق الطبى بالكامل من ماسكات وجونات وبدل واقيه حفاطا علي صحة وسلامة الجميع.


وفي وقتا سابق، أعلن الأستاذ محافظ الشرقية عن جاهزية المحافظة لإستقبال الحالات المشتبه إصابتها والمصابه بفيروس كورونا المستجد لتخضع لإجراءات العزل الصحي وتتلقي العلاج طبقًا للبروتوكولات الصحيه المعتمده، مشيرًا إلي أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال إجراء أعمال التطهير والتعقيم لجميع المنشآت الخدمية والعامة والشوارع بالإضافة إلي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية والعلاجية للمصابين والخاضعين لإجراءات العزل الصحي بمنازلهم.

أكد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود بين جهات العمل المختلفة والتعامل مع أزمه فيروس كورونا المستجد بقدر من المسؤولية لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمشتبه إصابتهم والخاضعين للإجراءات العزل الصحي مناشدًا المواطنين بضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية المتبعة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

أوضح محافظ الشرقية أنه كخطوة استباقية تحسبا لانتشار فيروس كورونا وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم تخصيص مدرسة المتفوقين بمدينة الزقازيق لاستقبال الحالات المحتمل اصابتها بالفيروس حيث تضم جناحين كل جنح يستوعب 216 سرير باجمالي 432 سرير بالاضافة الي المدن الجامعية والتي تضم 440 سرير يتم تخصيص 220 سرير رجال و220 سرير اناث

ومن جانبه صرح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة عن جاهزية 6 مستشفيات تم تخصيصها لاجراء العزل الصحي للمصابين والتي شملت مستشفيات ( الحميات - الامراض الصدرية - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة " - مستشفي صيدناوي " قسم العلاج الاقتصادي " ) باجمالي 301 سرير داخلي و93 سرير باقسام العناية المركزة و65 جهاز تنفس صناعي بجانب فرق طبيه مدربة تشمل 541 طبيب و1028 تمريض

أشار وكيل وزارة الصحة إلى انه بالتنسيق بين المحافظه ومديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الاحمر تم تخصيص مبني مجمع خدمات الامومه والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام علي مساحه 750 متر ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفه اقامه تتسع لاستقبال 190 حاله مؤكدا انه تم فرش جميع الاسره بالمبني بماكنتوش فرش جلد لتسهيل اعمال التطهير والتعقيم وتم دعم المبني بأجهزة أشعة ومعامل تحليل وفرق طبيه مدربة علي التعامل مع الحالات المصابه بفيروس كورونا بالاضافة الي الدعم المقدم من جمعية الهلال الاحمر بالمستلزمات الطبيه والوقائية من ( كمامات واقيه – قفازات – جاون – خافض لسان – بدل عزل ) ومواد التطهير والتعقيم.

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