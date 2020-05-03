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تعرف على القنوات الناقلة للحلقة 10 مسلسل اتنين في الصندوق

الأحد 03/مايو/2020 - 01:56 م
بوابة الفجر
رشا عادل
يتابع موقع "الفجر الفني" معكم كل ما يخص مسلسل اتنين في الصندوق للفنان حمدي المرغني واوس أوس، الذي يعرض على عدة قنوات ضمن مسلسلات شهر رمضان المبارك 2020، حيث يوضح لكم موعد مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 10 مواعيد الإعادة والقنوات الناقلة للمسلسل.

أحداث الحلقة 10 مسلسل اتنين في الصندوق

ستشهد الحلقة 10 من مسلسل اتنين في الصندوق تطور كبير في الأحداث بعدما شهدت الحلقة السابقة شقيق "سونيا الراقصة" يبدأ في توزيع المخدرات مع الحاج، زيكا يقابل كراميلا ويقرر التقدم لـ خطبتها، خروج "نونا" وخطيبها لـ الجلوس في احدي الكافيهات وحمدي الميرغني يراقبهم، شوقا يعطي "نونا" موبايل جديد حتى يستطيع التواصل معها.

وزيكا يعرض فكرة الخطوبة على شقيقه شوقا والأخير يوافق، موافقة "الدوعكي" على التقدم لـ خطبة "كراميلا"، طرد زيكا من منزل والد كراميلا بسبب عملة كـ جامع قمامة، كما قرر بيومي فؤاد حضور التحقيقات بنفسه في السفارة المصرية.


مواعيد عرض الحلقة 10 مسلسل اتنين في الصندوق

يعرض مسلسل اتنين في الصندوق يوميا في تمام الساعة 9.30 مساءا، على قناة mbc مصر، على أن تكون الإعادة على قناة mbc مصر2.

أبطال مسلسل اتنين في الصندوق

يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان حمدي المرغني وأوس أوس ورحاب الجمل وانتصار وأحمد عبداله محمود.

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ملخص مسلسل اتنين في الصندوق

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