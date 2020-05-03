رئيس مدينة كفرالشيخ يترأس حملة لرفع الإشغالات وفض الأسواق (صور)

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كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع جميع الإشغالات بشوارع كفر الشيخ، بما في ذلك منع تجمعات الباعة ومنع إقامة الأسواق اليومية والموسمية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.



وعلي الفور قام اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بترأس أعمال حملة رفع الإشغالات الموسعة بمدينة كفر الشيخ، حيث تم رفع الإشغالات بغرب المدينة بشارع الدلتا، ومنطقة وسط البلد.



ووجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالتعاون الكامل مع رجال أمن كفر الشيخ، وشرطة المرافق، والتنسيق المستمر لاستمرار تلك الحملات بشرق وغرب كفر الشيخ، حتى يتم تحقيق الانضباط لجميع الشوارع، خاصة منطقة وسط المدينة، تنفيذًا لتكليفات محافظ كفر الشيخ.



جاء ذلك بمشاركة العميد عبد الحميد السعيد، مأمور قسم ثان، والمقدم أحمد عبد السلام، رئيس شرطة المرافق، والمقدم احمد بسيوني رئيس مباحث شرطة المرافق. ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، ورجال قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.



وسجلت مصر قفزة جديدة في تعداد إصابات كورونا منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، لتتجاوز الـ 6 آلاف حالة، بعد تسجيل 298 حالة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة في بيانها أمس السبت، والذي أعلنت فيه أيضًا عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة.