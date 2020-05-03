تأجيل تجديد حبس 16 من شركاء ابنة القرضاوى بتهمة تمويل الارهاب

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى تأجيل نظر أمر تجديد حبس 16 متهمًا من شركاء علا القرضاوي ابنه القيادي يوسف القرضاوي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019، بتهمة تمويل جماعة إرهابية ونسبت النيابة اليهم تهمتي الانضمام وتمويل جماعة إرهابية.. وذلك لجلسة 10 مايو الجاري.

ويواجه المتهمون ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.

وتجري النيابة تحقيقات مع علا القرضاوي بناءً على محضر تحريات الأمن الوطني يفيد بقيام المتهمة بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة.





يشار إلى أن حسام خلف زوج ابنة الدكتور يوسف القرضاوى، والمحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية، سبق اتهامه فى قضية تحالف دعم الجماعة، وكان عضوا بحزب بالهيئة العليا لحزب الوسط، وصدر قرارا بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات فى شهر مارس من العام الماضى.





وكانت الأجهزة الأمنية، ورد لها بلاغ يفيد انضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقى القبض عليهما وعرضهما علي النيابة للتحقيق فى الواقعة.









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أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى مستعجلة ضد رئيس جامعة عين شمس؛ لامتناعه عن إصدار قرار بإنهاء خدمة نسرين حسين أرملة الإرهابي هشام عشماوي.





وقال صبري في دعواه، إن المطعون ضدها الأولي نسرين حسين السيد علي، تزوجت من الإرهابي هشام عشماوي عام 2003، وكان حينها برتبة ملازم أول، وعاشا معًا بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر- تم تعيينها مدرس مساعد بقسم اللغة العربية كلية البنات جامعة عين شمس عام 2006. ولديها طفلان أنجبتهما من عشماوي، وترفض الظهور والتحدّث لوسائل الإعلام؛ لكونها منتقبة.





تنتمي نسرين حسين السيد علي، لجماعة الإخوان الإرهابية، وتربطها صلة قرابة بعدد من قيادات الحركة، وقيادات مايسمى بتحالف دعم الشرعية الإرهابي.





حصلت على درجة الماجستير خلال شهر نوفمبر من العام 2011، وحملت رسالتها عنوان: "الظلم الأكبر بين أهل السنة والشيعة، دراسة مقارنة في ضوء القرآن والسنة".. أكدت خلال التحقيقات معها أن زوجها الإرهابي هشام العشماوي أصيب بالاكتئاب في عام 2010، عقب وفاة والده.



