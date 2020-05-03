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مارسليو يمتع متابعيه بعزف يومي على الكمان

الأحد 03/مايو/2020 - 02:00 م
مارسليو
مارسليو
أحمد رمضان متولي

رغم حالة حظر التجوال بسبب مرض الكورونا التي يعاني منها المصريون هذه الفترة إلا أن عازف الكمان الأشهر مارسليو، لم يحرم جمهوره من الاستمتاع يومياً بمجموعة من مقطوعاته التي ينشرها يومياً على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، ودائماً ما تنال إعجاب الجماهير ويطالبون منه بالكثير لاستمتاعهم بها ولتسليتهم أوقات الحظر.

 

محمد مرسي الشهير بـ مارسليو هو عازف الكمان المصري الذي يقدم عرضًا فريدًا من نوعه باستخدام الليزر مع آلة الكمان، لعب أنواع مختلفة من الآلات لكنه استقر على آله الكمان وهو خبرة فيها حوالي 15 عامًا، واشترك في العديد من الحفلات ومن أبرزها حفل رأس السنة بالأهرامات بمشاركة الدي چي العالمي ديفيد ڤانديتا، وأيضًا قدم فقرات افتتاحية بالعزف منفردًا قبل العديد من الفنانين منهم عمرو دياب، العسيلي، محمد حماقي، نانسي عجرم وتامر حسني وغيرهم، ودائمًا يعتمد مارسليو في بداية حفلاته على عزف مقاطع موسيقية للفنانة الراحلة أم كلثوم، ومنها "ألف ليلة وليلة"، وعبد الحليم حافظ وغيرهم.

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