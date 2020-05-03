اطلاق اسم شهداء البحيرة في بئر العبد على مدرجين بجامعة دمنهور (صور)

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قرر الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور اطلاق اسم الشهيد مجند محمد عبد العزيز الجوهرى ابن قرية منشأ راضى بكوم حمادة والشهيد مجند أحمد حامد عبد النبى ابن قرية ابيس بكفر الدوار على مدرجين للتدريس بكلية التربية بالجامعة واللذان إستشهدا إثر إنفجار عبوة ناسفة ببئر العبد بسيناء، تخليدًا لذكراهم.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة الممتد اليوم الأحد والذي بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء البواسل الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن، أكد "صالح" أن مثل هذا الإجراء عرفانا لما قدموه من تضحية فى سبيل الوطن ولكى يكون دائما محفورا فى ذاكرة التاريخ كمثال للتضحية والوفاء تقتدى به الأجيال الحالية والقادمة.



أوضح رئيس جامعة دمنهور أن سبب اختيار كلية التربية لاطلاق اسم الشهداء على مدرجاتها حيث أنها تخرج المعلم ومربي الأجيال وقد سبق وأطلقت الجامعة من قبل إسم الشهيد رامى حسانين على أكبر مدرج بكلية التربية والذى إستشهد أثناء تأديته واجبه بسيناء أثناء مداهمته لأحد البؤر الإرهابية، كما أطلقت اسم الشهيد المقدم محمد فوزى الحوفى ابن مدينة دمنهور والذى استشهد في أحداث الأميرية بالقاهرة، على أحد مدرجات كلية التربية بالمجمع النظرى للكليات.



كان محافظ البحيرة، شهد جنازة الشهيد جندي محمد عبد العزيز عبد الحليم الجوهري إبن عزبة قنديل بمنشأة راضى التابعة لمركز كوم حمادة، والذي أستشهد أمس جراء إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب بئر العبد بسيناء.



وقام المحافظ ويرافقة اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد والعميد محمد شرف المستشار العسكرى والعميد أركان حرب إبراهيم محمود حمدي من قيادات الجيش الثانى الميدانى، بتقديم واجب العزاء لوالد الشهيد ولأسرته وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.



وأكد "أمنه" أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل إستقرار الوطن وعدم النيل منه فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة، كما أكد أن مثل تلك المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنًا مطمئنًا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، وستظل قواتنا المسلحة دائمًا الحصن والسند تحمي أمن الوطن، وسلامة أراضيه، وإستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد أعداء الأوطان والأديان.



كان أهالي القرية ولفيف من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة احتشدوا لتشييع جثمان الشهيد ملفوفًا بالعلم المصري لمثواه الأخير بمدافن قرية الطود وسط الهتافات المنددة بالإرهاب.



وكان أهالي قربة كوم أشو بمنطقة أبيس بمركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة، شيعوا جثمان الشهيد جندي أحمد حامد محمد عبد النبى إلي مثواه الأخير بمسقط رأسه بعزبة 5،3، والذي استشهد امس جراء انفجار عبوة ناسفة باحد المركبات المدرعة جنوب بئر العبد بسيناء، لينضم لكتيبة الشهداء التى تقدمها القوات المسلحة الباسلة من خيرة أبنائها من أجل استقرار الوطن وعدم النيل منه.



واحتشد أهالي القرية ولفيف من ضباط وصف جنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لتشييع جثمان الشهيد ملفوفا بالعلم المصري لمثواه الأخير بمدافن القرية وسط الهتافات المنددة بالارهاب.





وقدم المهندس حازم الاشمونى سكرتير عام محافظة البحيرة، واجب العزاء لأسرة الشهيد جندي أحمد حامد محمد عبد النبى، والذي استشهد امس جراء انفجار عبوة ناسفة باحد المركبات المدرعة جنوب بئر العبد بسيناء.



ونقل "الأشموني" عزاء اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لهم والذى يشهد فى نفس التوقيت جنازة الشهيد مجند محمد عبد العزيز الجوهرى بكوم حمادة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.