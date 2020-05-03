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مشاهدة مسلسل ليالينا 80 الحلقة 10..موعد العرض والقنوات الناقلة

الأحد 03/مايو/2020 - 02:03 م
مسلسل ليالينا 80
مسلسل ليالينا 80
رشا عادل
يتابع موقع "الفجر الفني" معكم كل ما يخص مسلسل ليالينا 80 للنجمة غادة عادل، الذي يعرض على عدة قنوات ضمن مسلسلات شهر رمضان المبارك 2020، حيث يوضح لكم موعد مسلسل ليالينا 80 الحلقة 10 مواعيد الإعادة والقنوات الناقلة للمسلسل.

أحداث مسلسل ليالينا 80 الحلقة 10
وتطورت الأحداث في حلقة أمس السابقة لعرض مسلسل ليالينا 80 الحلقة 10 المقرر إذاعتها اليوم والتي شهدت صراعًا وتطورا كبيرا في الأحداث ليبحث الكثيرين عن موعد الحلقة وتفاصيلها المتوقعة.

القنوات الناقلة للحلقة 10 مسلسل إياد نصار
يعرض مسلسل ليالينا 80 على قناتي سي بي سي وسي بي سي دراما في الأوقات التالية:

يعرض مسلسل ليالينا 80 على قناة سي بي سي الساعة 9 إلا ربع مسًاء، والإعادة الاولى 1 ونصف صباحًا، والإعادة الثانية 11 ونصف صباحًا.

يعرض مسلسل ليالينا 80 على سي بي سي دراما الساعة 6 وربع مسًاء، والإعادة الاولى الساعة 11، والإعادة الثانية الساعة 4 صباحًا.

طاقم العمل
يشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبد الغني، منة عرفة، محمد علي رزق، حسني شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

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