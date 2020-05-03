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الأهلي يرحب بخروج 4 لاعبين

الأحد 03/مايو/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
يستعد النادي الأهلي للدخول في سوق الانتقالات الصيفية القادمة بشكل قوي مع بداية شهر يونيو القادم.

واستقر الأهلي على رحيل 4 لاعبين دفعه واحده عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقعلة الحمراء رحيل كل من صالح جمعة وجيرالدو دا كوستا ووليد أزارو وحسين السيد عن صفوف النادي في الصيف القام.

وأكد رينيه فايلر إلى إدارة الأهلي أنه ليس في حاجة لخدمات هذا الرباعي في الموسم القادم ويفضل الاستفادة منهم ماديا.

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