Advertisements

وزير التنمية المحلية يتابع جهود المحافظات لإزالة مخالفات البناء

الأحد 03/مايو/2020 - 02:07 م
وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي
وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي
الفجر
واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف محافظات الجمهورية جهودها بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والبناء المخالف والعشوائى والبناء على الأراضي الزراعية تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتصدي بكل حسم لمحاولات بعض المواطنين بالقيام بالتعديات وإستغلال الظروف التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة إنتشار فيروس كورونا.

وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إنه تلقى تقريرًا اليوم الأحد من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول النجاحات التى حققتها المحافظات منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات السيد رئيس الوزراء فى 25 مارس الماضى.

وأضاف شعراوى أن الدولة نجحت خلال الأربع أيام الماضية فى إستراداد 300 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بإقامة مبانى وأسوار عليها حيث تم تنفيذ 447 حالة إزالة لتلك التعديات وإستردادها كاملة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت فى إزالة 3553 حالة تعدي بالبناء على أراضى أملاك الدولة حتى 2 مايو الجارى، كما تم إزالة 129 حالة تعدي بالزراعة علي أراضى أملاك الدولة على مساحة 384 فدان ليصل إجمالى الإزالات 778 بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة وذلك على مساحة 7499 فدان، كما تم إزالة 4675 حالة لمخالفات البناء على مساحة 477 ألف متر مربع، كما تم إزالة 1258 حالة إزالة لتعديات بالبناء علي 300 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين يصل إجمالى الإزالات 9231 إزالة على مساحة 2170 فدان.

وأشاد وزير التنمية المحلية بما حققته المحافظات من جهود كبيرة فى إسترداد حقوق الدولة كاملة فيما يخص التعديات على أملاك وأراضى الدولة خلال الفترة الماضية.

وشدد شعراوى على ضرورة إستمرار عمل كافة الأجهزة المحلية بكل قوة فى هذا الملف الهام للحفاظ على حقوق الدولة وعدم ترك أية مخالفة والتصدى بكل قوة وحسم لأى تعديات وفى ظل الدعم الذى تقدمه القيادة السياسية والمتابعة اليومية للسيد رئيس مجلس الوزراء لجهود المحافظات فى هذا الشأن.

وطالب وزير التنمية المحلية بتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء خلال عمليات إزالة التعديات وألا تقتصر الإزالة على هدم عمود أو إثنين من المبنى المخالف ولكن لابد من تسويتة بالأرض خلال الإزالات حتى لا يتم إعادة المخالفات مرة أخرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التنمية المحلية مخالفات بوابة الفجر المحافظات البناء

أخبار تهمك

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ ساعة و 16 دقيقة

الزمالك يفاوض صفقة مجانية

منذ ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يرحب بخروج 4 لاعبين

منذ نصف ساعة

بشرى سارة من البرلمان للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

منذ ساعة

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الصور الأولى للإرهابيين المقتولين في بئر العبد بسيناء (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يوم

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يوم

عاجل.. القوات المسلحة: تصفية 126 تكفيريًا وتدمير 228 مخبأ للعناصر الإرهابية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"التنمية المحلية": إزالة ٩٧٣ ألف متر مخالفات على أراض بالموجه الـ11

استرداد 143 فدان من أراضي أملاك الدولة بمركزي قنا ونقادة (صور)

إزالة 21 حالة تعدي بالمباني والزراعة على أراضي أملاك الدولة بدشنا

التنمية المحلية: إزالة 11 ألف حالة تعد على أراضى الدولة (فيديو)

التنمية المحلية: استرداد 3 مليون متر من أراضي الدولة (فيديو)

التنمية المحلية: استرداد 3.8 مليون متر و7114 فدان أملاك دولة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

12:43 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

10:49 م

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

07:44 م

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

09:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة