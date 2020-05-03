مستشار عسكري: العمليات الإرهابية في سيناء مثل ما يحدث بليبيا والعراق (فيديو)

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن هناك مجموعة من العمليات الاستباقية تقوم بها القوات المسلحة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وليس في سيناء فقط، موضحًا أن هذه العمليات تعتمد على معلومات متكاملة وسريعة، مشددًا على أن المعلومة تساوى حياة إنسان.





وأكد "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة تمكنت من تدمير ومصادرة إمكانيات كبيرة للإرهابيين وكم هائل من الذخيرة والأسلحة، وهذا يؤكد الدعم الخارجي لهؤلاء الإرهابيين من بعض الدول، واستغلال الإرهاب لأزمة فيروس كورونا لينشط وتقدم الدعم له، مشددًا على أن ما يحدث في سيناء هو نفسه ما يحدث بليبيا والعراق، وهذه موجه إرهابية تستغل الظرف الذي يمر به العالم أجمع.





وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن هناك حدود كبيرة مع ليبيا تؤمنها مصر منفردة نظرًا للحالة الأمنية لدى الجيش الليبي، ومازال هناك إصرار لدى القوات المسلحة على السيطرة عليه، وهناك الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي وما فيه من أنفاق يتم اكتشافها، وتجهيز هذه الأنفاق والمخابئ والعربات والدرجات البخارية التي تم تدميرها تؤكد حجم التمويل الذي يحصل عليه هؤلاء الإرهابيين، مشددًا على أن الإرهاب ما زال موجود في المنطقة، ونحن مصرين على القضاء عليه على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.





وشدد، على أن عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء يتم التجهيز لها بعناية شديدة باستمرار، وهذه العملية وإن كانت ثأر للشهداء ولكنها ضربة استباقية تم تنفيذها في حينها بعد اكتشاف إثنين من التكفيريين شديدي الخطورة.





وقالت القوات المسلحة في بيانا لها اليوم الأحد، إنه استكمالا للأعمال البطولية التي يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية واستمرارا لتحقيق النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن النتائج الأتية تنفيذ عدد (22) مداهمة وعدد (16) عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.





وأضاف البيان أن القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير عدد (228) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير عدد ( 116) عربة دفع رباعي منها(34عربة على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي – 62 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي – 20 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي ).





وتم اكتشاف وتفجير عدد (630) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير عدد (8) فتحات أنفاق.





وأسفرت العمليات عن ضبط وتدمير عدد (56) سيارة، وعدد (226) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة القبض على (266) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم.





ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة (4) ضباط و(3) ضباط صف و(8) جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.



