تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام أولي جلسات الأسبوع













أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط 10 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.81% خاسراً 89.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4885.51 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.02% خاسراً 108.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5248.07 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.26% خاسراً 53.4 نقطة ليغلق عند مستوى 4173.04 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 2.04%، خاسراً 85.61 نقطة ليغلق عند مستوى 4101.66 نقطة ، وجرى التداول بختام التعاملات على 149.7 مليون سهم بقيمة 30.3 مليون دينار كويتى عبر 7138 صفقة.





وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.27%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.22%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.14%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.62%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.25%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.86%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.80%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%.





وجاء سهم "شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 15.13%، تليه شركة حيات للاتصالات بنسبة 14.95%، ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.92%، فيما تصدر سهم "البنك الأهلي المتحد" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.85% ثم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 7.98%، ثم شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 7.95%.