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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام أولي جلسات الأسبوع

الأحد 03/مايو/2020 - 02:09 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير



أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط 10 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.81% خاسراً 89.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4885.51 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.02% خاسراً 108.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5248.07 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.26% خاسراً 53.4 نقطة ليغلق عند مستوى 4173.04 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 2.04%، خاسراً 85.61 نقطة ليغلق عند مستوى 4101.66 نقطة ، وجرى التداول بختام التعاملات على 149.7 مليون سهم بقيمة 30.3 مليون دينار كويتى عبر 7138 صفقة.
 

وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.27%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.22%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.14%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.62%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.25%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.86%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.80%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%.
 

وجاء سهم "شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 15.13%، تليه شركة حيات للاتصالات بنسبة 14.95%، ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.92%، فيما تصدر سهم "البنك الأهلي المتحد" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.85% ثم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 7.98%، ثم شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 7.95%.

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