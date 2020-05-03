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بسبب الزحام.. متطوعون يضعون جهاز تعقيم ذاتي أمام محكمة الإسكندرية

الأحد 03/مايو/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
نظم مجموعة مبادرة "شباب في صحة مصر" اليوم الأحد فاعلية وضع جهاز تعقيم ذاتي للمواطنين أمام مدخل مجمع المحاكم في منطقة المنشية بوسط الإسكندرية، وبعض أقسام الشرطة بنطاق الحي، والذي يضم عدد من المحلات التجارية، ويشهد زحاما على مدار الساعة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وقد شهدت الفاعلية التي ضمت العديد من المتطوعين، توزيع الكمامات على المارة من خلال الجهاز، توزيع عدد من المنشورات الورقية التي حملت بعض النصائح للوقاية من فيروس كورونا وللحد من انتشار المرض، كما حرص المتطوعون على الوقوف مع المواطنين وتوجيهم للتعامل مع جهاز التعقيم، والرد على استفسارتهم حول المبادرة، تقديم المساعدة اللأزمة للوقاية من المرض.

على الجانب الآخر، قال حازم ريان مؤسس"شباب في صحة مصر"، إن اليوم في منطقة المنشية هي الفاعلية الثانية عشرة، حيث تم وضع غرفة تطهير وتعقيم بمجمع محاكم الإسكندرية ورش وتعقيم بعض اقسام الشرطة بالداخل والخارج، ثم يتم تسليمهم كمامة وقفازات لحمايتهم من انتقال العدوى والفيروس الوبائي بينهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وقد أعلنت الوزارة أول أمس أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

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