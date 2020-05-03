Advertisements

عمرو الليثي يكشف سر تسمية الأزهر ودوره العظيم على مدار تاريخه

الأحد 03/مايو/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

تناول الإعلامي عمرو الليثي في حلقة اليوم من برنامج "رمضان المصرى" على إذاعة الشرق الأوسط ، الأزهر الشريف ونشأته وأدواره العظيمة في حياة الأمة.

 

وقال الليثى إن الأزهر هو القاهرة.. والقاهرة هي الأزهر.. الاثنين تم بنائهم في نفس التاريخ.. والاثنين نفس الجمال والعظمة ومن سنة ٩٧٠ ميلادية والأزهر الشريف يكتب امجد وأعظم تاريخ للأمة الإسلامية.

 

وأضاف الليثى أن بعض المؤرخين قالوا بأنه سمي الأزهر نسبة الى السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول، وانه بنى لكى يصلى الخليفة المعز به، ثم قام صلاح الدين الايوبي عند دخوله مصر بجعله مركز أهل السنة، ثم أصبح جامع للصلاة وجامع للشمل وهوه اللي كان ومازال دائما يجمع المصريين مثل دوره في ثورة ١٩، و كان رمز الوحدة الوطنية ومقاومة الانجليز.

 

يذاع برنامج "رمضان المصرى" على إذاعة الشرق الأوسط من الأحد الى الخميس الساعة الرابعة عصراً.

أخبار تهمك

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يوم

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. القوات المسلحة: تصفية 126 تكفيريًا وتدمير 228 مخبأ للعناصر الإرهابية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصور الأولى للإرهابيين المقتولين في بئر العبد بسيناء (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 11 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يرحب بخروج 4 لاعبين

منذ نصف ساعة

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة من البرلمان للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

منذ ساعة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ ساعة و 14 دقيقة

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يفاوض صفقة مجانية

منذ ساعة

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

12:43 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

10:49 م

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

07:44 م

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

09:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة