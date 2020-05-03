عمرو الليثي يكشف سر تسمية الأزهر ودوره العظيم على مدار تاريخه

تناول الإعلامي عمرو الليثي في حلقة اليوم من برنامج "رمضان المصرى" على إذاعة الشرق الأوسط ، الأزهر الشريف ونشأته وأدواره العظيمة في حياة الأمة.

وقال الليثى إن الأزهر هو القاهرة.. والقاهرة هي الأزهر.. الاثنين تم بنائهم في نفس التاريخ.. والاثنين نفس الجمال والعظمة ومن سنة ٩٧٠ ميلادية والأزهر الشريف يكتب امجد وأعظم تاريخ للأمة الإسلامية.

وأضاف الليثى أن بعض المؤرخين قالوا بأنه سمي الأزهر نسبة الى السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول، وانه بنى لكى يصلى الخليفة المعز به، ثم قام صلاح الدين الايوبي عند دخوله مصر بجعله مركز أهل السنة، ثم أصبح جامع للصلاة وجامع للشمل وهوه اللي كان ومازال دائما يجمع المصريين مثل دوره في ثورة ١٩، و كان رمز الوحدة الوطنية ومقاومة الانجليز.

يذاع برنامج "رمضان المصرى" على إذاعة الشرق الأوسط من الأحد الى الخميس الساعة الرابعة عصراً.