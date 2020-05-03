بنجلاديش تشهد أكبر قفزة لها في حالات الإصابة بكورونا بيوم واحد

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أفادت وكالة أنباء سانجباد سانغستا (BSS)، أن بنجلادش أبلغت عن 665 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد - وهي أكبر زيادة في يوم واحد منذ الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة في البلاد في 8 مارس.



وذكرت وكالة الأنباء نقلا عن مسؤول كبير في إدارة الصحة أن الدولة ذات الكثافة السكانية العالية في جنوب آسيا أبلغت حتى الآن عن 9455 حالة إصابة و177 حالة وفاة.



أجرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة مكالمة هاتفية بالفيديو مع مسؤولين من 56 منطقة في جميع أنحاء البلاد حول وضع فيروسات التاجية، وفقا لـ BSS.



وأعلنت رئيسة الوزراء خلال المكالمة عن عدة حزم تحفيز وخطوات لمكافحة تداعيات الوباء، بالإضافة إلى توجيه المسؤولين لاتخاذ خطوات لاحتواء الفيروس في مناطقهم.

