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وزيرة الصحة تعلم الأطفال غسل الأيدي في "حلو بس"

الأحد 03/مايو/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

أهدت وزيرة الصحة د. هالة زايد برنامج الأطفال حلو بس على قناة dmc  فيديو  لها يوضح كيفية غسيل الأيدي بالشكل الصحيح وهو الفيديو الذي شاركت فيه في تحدي رئيس منظمة الصحة العالمية لترويج الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي للوقاية من فيروس كورونا.

 

وتتحدث حلقة اليوم من حلو بس الذي يقدمه الاعلامي احمد يونس عن النظافة وتستضيف احد عمال النظافة لتعريف الأطفال على دوره المهم في حياتهم وعن احترامه وكيفية التعامل معه ومع القمامة.

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