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خاص.. سلوى عثمان: رد فعل الجمهور على البرنس أبهرني.. ويسرا سبب مشاركتي في خيانة عهد

الأحد 03/مايو/2020 - 04:40 م
سلوى عثمان
سلوى عثمان
حوار رشا عادل
الفنانة سلوى عثمان، تميزت في تقديم أدوار الأمومة، وعرفت بعشقها للفن منذ طفولتها، حتى أصبحت من أهم الفنانين الموجودين على الساحة الفنية، كما أنها تحرص دائمًا على التنوع في الشخصيات التي تقدمها، فتقنعك جيدًا بكل شخصية تقوم بها.


وتحدثت سلوى عثمان، ل"الفجر الفني" عن مشاركتها في مسلسل "البرنس"، وعن مسلسل "خيانة عهد"، وعن أقرب الاعمال لقلبها، إلى نص الحوار...


في البداية نهنئك على مسلسل البرنس..مالذي جذبك للمشاركة فيه؟

لعدة أسباب منها إعجابي الشديد بالسيناريو الجيد الذي كتبه المخرج العبقري محمد سامي ويناقش من خلاله العديد من المشاكل الأسرية الواقعية، بالأضافة إلى أن الفنانين المشاركين في المسلسل جميعهم أبطال ونجوم كبار، ومحمد رمضان فنان موهوب وجميع الأعمال التي قدمها حققت مستوى عالي من النجاح.



كيف كانت كواليس العمل في ظل انتشار فيروس كورونا؟

عقمنا موقع التصوير بالكامل، بالإضافة إلى تعقيمنا أيضا باستمرار، بجانب حرص كل منا على سلامته الشخصية، واستخدام المواد المطهرة، واتذكر اثناء تصوير مشهد في المحكمة قام الفريق الطبي بتعقيمها اكثر من مرة.

هل واجهت صعوبات أثناء تصوير المسلسل؟


جميع المشاهد كانت جيدة، ولكن الصعوبة كانت تكمن فى المشاعر، خصوصًا وإنني أجسد شخصية أم لذلك كان هناك مشاهد بها ردود أفعال قوية للغاية وعميقة، وتحتاج لمجهود كبير فى إخراجها، وحاولت بكل طاقتي أن أتقنها حتى استطيع إيصالها للجمهور بصدق.

ما اكثر مشهد أثر فيك أثناء التصوير؟

جميع مشاهد المسلسل أثرت فيا خصوصًا انني اجسد شخصية ام فكثير من المشاهد كانت تعتمد على المشاعر.



هل تابعت الانتقادات التي وجهت لفريق عمل المسلسل بعد انتشار صورة لهم اثناء احتفالهم بانتهاء تصوير المسلسل؟

اولًا انا لم اكن موجودة معهم اثناء هذه الصورة، ثانيًا هذا ليس احتفال وكل ما في الحكاية أن فريق العمل انتهى من تصوير المسلسل وكان يشعر بالسعادة فوقف جميع ابطال العمل لأخذ صورة تذكارية مع بعض، فلا أحد يقصد أن يكسر التعليمات أو يعمل حاجه ضد نفسه.


ما رأيك في ردود فعل الجمهور على شخصيتك؟

سعيدة جدًا بردود الأفعال التي تلقيتها على شخصيتي في مسلسل "البرنس" فانا راهنت على نجاح المسلسل منذ قراءة السيناريو للمخرج العبقري محمد سامي.


ما الذي جذبك للمشاركة في " خيانة عهد"؟

السبب الكبير وراء مشاركتي في مسلسل "خيانة عهد" هي النجمة الكبيرة يسرا التي تمتلك تاريخ فني كبير، بالأضافة إلى أن الفنانين المشاركين في المسلسل جميعهم أبطال ونجوم كبار، أيضًا إعجابي الشديد بالمنتج جمال العدل والمخرج عبد العزيز الذي يعتبر من اهم المخرجين على الساحة الفنية حاليًا.


هل واجهت صعوبات أثناء التصوير؟

إطلاقًا، فجميع المشاهد كانت جيدة ومريحه.


ماذا عن كواليس العمل؟

سعيدة جدًا بهذه الكواليس لأنني بشتغل مع نجوم كبار بحبهم وعندما أجلس معهم أشعر وكأني وسط عائلتي الحقيقية.


كيف نظمت وقتك بين المسلسلين؟

عندما عرض عليا مسلسل "خيانة عهد" كنت أنهيت جزء كبير من مشاهدي في مسلسل "البرنس" فكان سهل تنظيم الوقت بينهم.


حدثينا عن تجربتك في المسلسل الأذاعي "مقطوع من شجرة"؟

تجربة كوميديا لطيفة مع النجم أحمد حلمي الذي اعتدنا على تقديمه عمل فريد من نوعه أثناء شهر رمضان الكريم.


برأيك هل الإعلانات الكثيرة تؤثر على نجاح الأعمال الرمضانية؟

لا، بالعكس الجمهور بيستفاد من فترة الإعلانات أثناء عرض المسلسل في عمل شئ آخر حتى نتهتي هذه الإعلانات، كما أن المسلسل بيتعرض أكثر من ثلاث مرات في اليوم، واعتقد أن المشاهد لا يستطيع مشاهدة جميع المسلسلات الرمضانية فهو يتابع مسلسلين أو ثلاثة بالكثير، لكي يوفر وقت لقراءة القرآن والصلاة.


ما الشخصية التي تتمني تقديمها الفترة المقبلة؟

اتمنى تقديم شخصيات جديدة ومتنوعة وأفضل أن تكون هذه الشخصيات اجتماعية لأنها بتجذب الجمهور، لذلك اتمنى تقديم شخصية "أمرأة عاملة".


ما أهم عمل شاركت فيه خلال مشوارك الفني؟

جميع الأعمال التي قدمتها الفترة الأخيرة كانت مهمة بالنسبة لي لأن الجمهور تفاعل معهم كثيرًا، منهم مسلسل "أفراح القبة وسجن النساء وبين السريات وأيوب وولد الغلابة والبرنس ورمضان كريم".

ماذا عن حقيقية وجود جزء ثاني من مسلسل رمضان كريم؟

عندما وجد فريق عمل مسلسل "رمضان كريم" أهتمام كبير من الجمهور، قرر المؤلف أحمد عبدالله كتابة الجزء الثاني.

البعض الآن يتجه إلى المنصات الإلكترونية ما رأيك؟

اتجاه جيد وجذب فئة كبيرة من الجمهور لأنها بتعرض الأعمال بدون إعلانات، فهذه الإعلانات بترهق المشاهد، وعلى الرغم من ذلك لابد من وجود إعلانات تجارية لهذه الأعمال، واعتقد أن بعد ذلك ستعرض هذه المنصات إعلانات لانها انتشرت بشكل كبير وهما عملوا هذا لكي يجذبوا الجمهور في الاول.


من النجوم التي لفتت أنتباهك؟

لفت إنتباهي الفنانة ريم سامي شقيقية المخرج محمد سامي فهي فتاة حساسة جدًا وموهوبة أحب شغلها، وهيمن الوجوه التي سعدت بالعمل معهم.

برأيك هل اختلفت صناعة الفن حاليًا عن الماضي؟

بالفعل، صناعة الفن تطورت بشكل كبير ففي الماضي كان يوجد ثلاث كاميرات كبيرة، ولكن حاليًا الاضاءة والكاميرات والإخراج اتطور والتأليف أيضًا تغير على حسب الفترة الزمنية، وأما التمثيل هو الوحيد الذي يتطلب أن يكون فيه إحساس صادق.

ماذا عن علاقتك بالسوشيال ميديا؟

انا أمتلك حساب على الفيسبوك فقط ولا أفكر في عمل حسابات أخرى على موقع "تويتر وإنستجرام"،و حساب الفيسبوك جيد لأن من خلاله أتابع ردود فعل الجمهور على الأعمال التي أشارك فيها.


هل أنت طباخة ماهرة؟

نعم، أجيد عمل جميع الأكلات، ولكن لا أجيد عمل الحلويات.


ما اكثر أكلة ماهرة فيها؟

انا متميزة بعمل المكرونة وزوجي بيحب تناول المكرونة من يدي.


ماذا عن المسلسلات التي تهتمين بمتابعتها حاليًا؟

أحرص على متابعة البرنس وخيانة عهد والنهاية، وباقي الأعمال سأقوم بمتابعتها بعد شهر رمضان الكريم، لأنني أهتم أكثر في رمضان بقراءة القرآن والصلاة.

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مسلسل البرنس 2020

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